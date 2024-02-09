

Бакуриани примет этап Кубка мира по Cки-кроссу 10-11 февраля

09.02.2024 18:23





10-11 февраля под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Бакуриани пройдет этап Кубка мира по дисциплине Cки-кросс. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики и устойчивого развития.



По данным ведомства, в международных соревнованиях примут участие 60 спортсменов из 12 ведущих стран (Швейцария, Швеция, Канада, Австралия, Чили, Франция, Великобритания, Грузия, Германия, Италия, Япония, США). От Грузии выступит Давид Тедиашвили, а трассу соревнований откроют грузинские спортсмены – Лаша Куртанидзе и Бека Бердзенишвили.



«От имени Международной федерации лыжного спорта (FIS) на мероприятии будут присутствовать и участвовать в организационных процессах директор соревнований Клаус Вальднер и технический делегат Андреас Гьорлих. Соревнования освещаются международными СМИ и транслируются в прямом эфире на «Евроспорте».



Мероприятие пройдет при поддержке правительства Грузии, организации ООО «Агентство горных трасс» (МТА) министерства экономики и устойчивого развития и Федерации лыжного спорта», — говорится в сообщении.







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