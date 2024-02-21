

Грузинская актриса Саломе Демурия получила награду «Восходящая звезда Европы»

21.02.2024 10:08





Грузинская актриса Саломе Демурия получила награду «Восходящая звезда Европы» на Берлинском международном кинофестивале.



Актриса была номинирована на премию за роль в фильме Русудан Глурджидзе «Антиквариат».



Это драма о молодом человеке, который в обход закона переправляет контрабандой антикварную мебель из Грузии в Россию.



74-й Берлинский международный кинофестиваль проходит в режиме офлайн с 15 по 25 февраля, в конкурсную программу вошли 200 фильмов.



Источник: СОВА

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