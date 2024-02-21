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Грузинская актриса Саломе Демурия получила награду «Восходящая звезда Европы»


21.02.2024   10:08


Грузинская актриса Саломе Демурия получила награду «Восходящая звезда Европы» на Берлинском международном кинофестивале.

Актриса была номинирована на премию за роль в фильме Русудан Глурджидзе «Антиквариат».

Это драма о молодом человеке, который в обход закона переправляет контрабандой антикварную мебель из Грузии в Россию.

74-й Берлинский международный кинофестиваль проходит в режиме офлайн с 15 по 25 февраля, в конкурсную программу вошли 200 фильмов.


Источник: СОВА
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