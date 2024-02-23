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Роман «Бункер» Ивы Пезуашвили признан в Польше лучшей книгой месяца
23.02.2024 20:45
Роман Ивы Пезуашвили под названием «Бункер» признан зарубежным прозаическим произведением месяца польским «Книжным литературным журналом» (польск. «Magazynu Literackiego Książki»). 22-ая церемония награждения состоялась в Варшавской государственной библиотеке 21 февраля.
Роман Ивы Пезуашвили «Бункер» — вторая часть трилогии писателя («Евангелие дна», «Бункер» и «Маскарафон»). «Бункер» вышел на польском языке несколько месяцев назад, текст на польский язык перевела Магдалена Новаковска (Magdalena Nowakowska).
Роман «Бункер» (издан издательством «Интеллект») наряду с премиями «Цинандали» (лучший роман) и премией «Саба» (за отражение советской и постсоветской истории в грузинской литературе) стал лауреатом «Литературной премии Евросоюза». После этого произведение было переведено на французский, армянский, польский и итальянский языки.
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