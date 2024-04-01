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Женская сборная Грузии по боксу завоевала три медали на турнире в Греции
01.04.2024 10:33
Грузинская боксерша азербайджанского происхождения Рахиба Исмаилова завоевала золотую медаль на международном турнире в Греции.
Как передаетReport, выступавшая в весовой категории 48 кг Р.Исмаилова в финале одолела местную спортсменку Атину Аврамиду.
В целом женская сборная Грузии по боксу завоевала на турнире три медали, Татиа Букия завоевала серебро в весовой категории 75 кг, а Лана Болквадзе - бронзу в категории 60 кг.
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