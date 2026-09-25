Каладзе: Саломе Зурабишвили это типичный агент, не принадлежит ни себе, ни стране, ни народу

25.09.2026 16:57





Саломе Зурабишвили не принадлежит ни себе, ни стране, ни своему народу. Что касается «Грузинской мечты», мы слушаем не одного человека, а грузинский народ. Нами управляет народ, - так генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе отреагировал на заявление пятого президента Грузии, которая заявила, что в «Грузинской мечте» царит паранойя.



По его словам, Саломе Зурабишвили управляется извне.



«Саломе Зурабишвили это типичный агент. Ею управляют извне, она получает конкретные задания, какие заявления делать. Она не принадлежит сама себе, ни стране, ни своему народу. Ею управляли извне, когда она занимала конкретную должность, и сегодня она продолжает жить в этой роли.



Что касается «Грузинской мечты», мы слушаем не одного человека, а грузинский народ. Нами управляет народ. Мы можем не быть лучшими, у нас тоже есть ошибки, никто не без ошибок, но мы не идем против страны, не делаем несчастным грузинский народ, исходим из интересов родины», - отметил Каладзе.



Кроме того, Каха Каладзе отреагировал и на заявление Ники Гварамия о том, что в вопрос объединения Грузии должен включиться ЕС.



По его словам, власти Грузии сделают всё для восстановления территориальной целостности страны.



«Гварамия несколько недель назад сделал подобное заявление о потере наших территорий. Он проводил параллели с Карабахом и вопросами, связанными с Арменией. Наше отношение таково - нашей политикой, действиями мы сделаем всё для того, чтобы суметь мирно сосуществовать с абхазами и осетинами, для восстановления территориальной целостности. Это должно произойти только лишь мирным путём, через экономическое развитие и укрепление», - отметил Каха Каладзе.





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