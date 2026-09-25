Полиция задержала одного из лидеров группировки с «нацистско-фашистской» идеологией

25.09.2026 16:51





Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел задержали по обвинению в унизительном и бесчеловечном обращении с несовершеннолетними, совершенном группой, а также в организации аналогичных преступных действий одно ранее судимое лицо, в настоящее время находящееся под условным сроком.



По информации ведомства, следствием установлено, что в 2023 году один из лидеров группировки, придерживающейся «нацистско-фашистской» идеологии, вместе с единомышленниками, на почве существовавших разногласий обманом привёл своего знакомого на одну из заброшенных территорий в Тбилиси, где группой применили к несовершеннолетнему физическое насилие, используя различные тупые предметы, а также подвергли его бесчеловечному и унижающему обращению.



Расследованием также установлено, что в 2025 году обвиняемый организовал групповое насилие в отношении ещё одного несовершеннолетнего, а также унижающее и бесчеловечное обращение.



«В рамках текущего расследования уголовного дела стало известно, что видео, запечатлевшее физическое и психологическое принуждение в отношении несовершеннолетнего, а также действия, унижающие его достоинство, было снято единомышленниками обвиняемого на мобильный телефон с целью размещения в интернет-пространстве.



В результате проведённых правоохранителями комплексных следственных и процессуальных действий лицо, совершившее преступление, было задержано на основании постановлений судьи.



Часть лиц, участвовавших в указанных преступлениях, уже отбывает наказание в пенитенциарном учреждении. Следственные действия продолжаются с целью выявления других лиц, связанных с насильственными группами, придерживающимися фашистской идеологии, и привлечения их к уголовной ответственности.



«Расследование проводится по статьям 144 терция и 25-144 терция Уголовного кодекса, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - говорится в информации.





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