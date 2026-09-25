В 129 образцах продуктов питания, взятых в публичных детсадах Тбилиси, нарушений не выявлено

25.09.2026 16:55





По информации Национального агентства продовольствия, в 129 образцах продуктов питания животного и неживотного происхождения, взятых в публичных детских садах Тбилиси, нарушений не выявлено.



Как говорится в информации, распространённой агентством в социальной сети, Национальное агентство продовольствия продолжает мониторинг в детских садах.



«С целью проведения лабораторных исследований из детских садов были взяты образцы продуктов питания животного и неживотного происхождения, в частности: фруктов и овощей, молочной продукции (сыра, сухого молока, ультрапастеризованного питьевого молока, сливочного масла, сметаны), мяса и мясных продуктов (говядины, курятины), а также зерновых.



Лабораторная проверка проводится по таким показателям, как: тяжёлые металлы, нитраты, микробиологические показатели и патогены (аэробные микроорганизмы, колиформы, сальмонелла, шигелла, коагулазоположительный стафилококк).



На данный момент исследовано 129 образцов пищевой продукции животного и неживотного происхождения, взятых из детских садов. По результатам лабораторных исследований все проверенные образцы полностью соответствуют установленным стандартам и нормам безопасности - ни в одном случае нарушений не выявлено.



В связи со случаями вызванного норовирусом гастроэнтерита среди воспитанников тбилисских детских садов Национальное агентство продовольствия незамедлительно начало комплексное исследование. Инспекционные группы агентства проверили до 70 объектов (публичные детсады, мясное предприятие, склад молочной продукции). Для лабораторных исследований всего было взято 694 образца различных видов продуктов питания и питьевой воды, результаты исследований которых станут становиться известны поэтапно», - говорится в информации.





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