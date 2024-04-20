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На площади Героев участники акции дали клятву, что не дадут правительству принять закон об иноагентах


20.04.2024   09:49


Участники митинга, организованного движениями «Джиути» и «Дапиони», находились на площади героев. По словам протестующих, у Мемориала героям они дали клятву, что не дадут правительству принять закон «О прозрачности иностранного влияния». Демонстранты отметили, что они никогда не допустят принятия такого закона, который будет угрожать независимости и суверенитету страны.

«Мы никогда не откажемся от свободы гражданина, мы никогда не примиримся с силой, которая стремится уступить нашу страну врагу, России. Давайте защитим государственность Грузии, наше отечество и единство. Да здравствует независимая единая Грузия», — заявили протестующие во время клятвы.

Участники митинга направляются от площади Героев к проспекту Руставели, где, по их словам, продолжат выступать против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Участники акции протеста собрались сегодня у парламента. Позже они направились к Дому юстиции. А потом они пришли на площадь Героев, где дали клятву.

В Тбилиси уже несколько дней проходят демонстрации против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Участники митинга также требуют смены правительства.



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