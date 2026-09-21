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Заместитель помощника военного секретаря США провел встречи в Министерстве обороны Грузии


21.09.2026   18:10


В Министерстве обороны Грузии приняли заместителя помощника военного секретаря США Эндрю Лумиса. Об этом сообщает Министерство обороны.

Эндрю Лумис провел встречу с вице-премьером, министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.

По их информации, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Грузией и США в сфере обороны, а также будущие перспективы.

«На встрече обсуждались вопросы существующего сотрудничества в сфере обороны между Грузией и США, а также будущие перспективы.

Разговор коснулся обстановки и вызовов безопасности в регионе, многолетней совместной контрибуции грузинских и американских военных в международные миссии, грузино-американских совместных военных учений и других программ.

В ходе визита в Министерство обороны Грузии заместитель помощника военного секретаря США провел встречу с первым заместителем министра обороны Паатой Патиашвили и заместителем командующего Силами обороны, генерал-майором Ираклием Чичинадзе.

Руководящие лица оборонного ведомства поблагодарили Эндрю Лумиса и представителей делегации за визит и подчеркнули важность визита в процессе укрепления двусторонних связей в сфере обороны», говорится в информации.


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