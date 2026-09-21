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На фестиваль «Гандагана» в Батуми выделили 375 тысяч лари — гонорары артистов в эту сумму не входят
21.09.2026 17:49
В 2026 году на организацию традиционного фестиваля «Гандагана» в Батуми из бюджета Аджарии предусмотрено 375 615 лари.
Причём это ещё без гонораров музыкантам. Для сравнения: в прошлом году только на выплаты артистам потратили более 190 тысяч лари.
Фестиваль продлится два дня в октябре, однако точные даты пока не определены — их могут изменить и в зависимости от погоды.
Место остаётся прежним — площадь Европы и прилегающие участки улиц Мемеда Абашидзе и Бараташвили.
Сейчас Агентство развития туристических продуктов объявило два тендера:
- 189 225 лари — декорации, конструкции и оформление территории;
- 186 390 лари — организация кулинарной зоны.
На два дня центр Батуми планируют превратить в своеобразную «аджарскую деревню». Здесь появятся этнографические уголки, тематические инсталляции, деревянные павильоны, зоны отдыха, арки, флаги и праздничное освещение.
Одной из главных частей «Гандаганы» традиционно станет аджарская кухня. Блюда будут готовить непосредственно на фестивале, чтобы посетители могли попробовать местную традиционную еду.
Свои блюда и десерты представят все пять муниципалитетов Аджарии, а также соседние регионы. Запланированы кулинарные соревнования и мастер-классы с участием известных шеф-поваров.
При этом в бюджете Аджарии на программу туристических мероприятий предусмотрено значительно больше средств. На каждое из пяти мероприятий — летний фестиваль, «Гандагана», фестиваль наблюдения за перелётными птицами, конференцию сельского туризма и фестиваль походников — заложено по 420 тысяч лари, всего 2,1 млн лари.
Интересная деталь: фестиваль наблюдения за перелётными птицами в бюджете профинансирован, однако в Департаменте туризма сообщили, что в этом году мероприятие не будет проводиться именно в формате фестиваля.
Сезон наблюдения за миграцией птиц в Батуми уже начался и продлится до 15 октября. Почему профинансированное мероприятие решили провести в другом формате, в Департаменте туризма не объяснили.
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