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В Кахети задержали мужчину около 70 лет по обвинению в насилии над несовершеннолетним
21.09.2026 16:51
В Кахети задержан мужчина в возрасте около 70 лет, которого обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего.
По информации источника СМИ , мужчину и ребёнка обнаружил охотник недалеко от леса.
«Этот мужчина работает таксистом, он сосед ребёнка и возил его на занятия в район. После того как охотник увидел их возле леса, он на машине последовал за мужчиной и настиг его в месте, где собирались местные жители. Там он публично рассказал об увиденном. Мужчина, предположительно, всё отрицал и убежал.
После этого местные жители рассказали, что раньше видели, как этот мужчина ждал ребёнка возле сельской колонки и увозил его», — утверждает источник издания.
МВД Грузии подтвердило журналистам факт задержания.
Расследование ведётся по статьям 137 и 138 УК Грузии — изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, о несовершеннолетии которого обвиняемому было заведомо известно.
Мужчина находится под стражей. Остальные обстоятельства устанавливаются следствием.
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