Самадашвили: Заявление Папуашвили - это написанная в Кремле российская пропаганда

21.09.2026 16:49





При нынешней администрации Белого дома Грузия не является приоритетом, мы это видим. Соответственно, никаких шагов в плане усиления или снятия давления на «Грузинскую мечту» не планируется. Все остается в замороженном состоянии, что очень дорого обходится нашей стране, - заявила одна из лидеров «Сильной Грузии - Лело» Саломе Самадашвили в эфире программы «Дневной ньюсрум» на «Палитраньюс». Таким образом она прокомментировала, с одной стороны, участие премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а с другой - непосредственно перспективу отношений с Соединенными Штатами.



Как отметила Самадашвили, власти Иванишвили, помимо трюков, связанных с именем Трампа, больше ничего не интересует.



«Что касается возвращения Грузии на путь западного развития, мы видим, что в условиях нынешней администрации Грузия не является приоритетом. Соответственно, не планируется никаких шагов с точки зрения усиления или снятия давления. Все остается в замороженном состоянии, что очень дорого обходится нашей стране», - заявила Самадашвили.



Что касается т.н. выборов, проведенных в т.н. Южной Осетии, то, по оценке политика, «Россия явно, уже очень открыто говорит о том, что Грузия должна признать новую реальность и смириться с независимым статусом оккупированных территорий».



Одна из лидеров «Лело» также отреагировала на заявление председателя парламента Шалвы Папуашвили о том, что «членство в Евросоюзе не представляет для Грузии никакой ценности без Абхазии и Цхинвальского региона». По оценке Самадашвили, «заявление, сделанное устами Папуашвили, это пропаганда, написанная в Кремле».



«У Грузии есть некая группировка, которая заявляет, что является политической силой, и каждый день атакует Запад и ЕС. Их спикер Шалва Папуашвили последними словами ругает главу внешнеполитического ведомства Евросоюза Каю Каллас, позиция которой заключается в том, что любое соглашение, которое будет заключено с Россией, должно подразумевать вопрос оккупированных территорий Грузии. То есть в контексте завершения российско-украинской войны не следует забывать, что есть и другие страны, оккупацию которых осуществляет Россия. В последнее время проявилось несколько интересных тенденций. Одна из них, что Россия уже совершенно открыто говорит о том, что Грузия должна признать новую реальность и смириться с независимым статусом оккупированных территорий. Это связано с конкретными требованиями, такими как, например, взятие обязательства о неприменении силы. Косвенное признание легитимности представителей оккупационных режимов. Россия очень явно ведет эту линию, что их дальнейшим ожиданием является признание независимого статуса от режима Бидзины Иванишвили. «Грузинская мечта» устами Папуашвили заявила, что никакого вступления в Евросоюз за счет уступки территориального принципа не произойдет, это пропаганда, написанная в Кремле, которую озвучивают, чтобы создать у общества представление, будто вступление в Евросоюз подразумевает посягательство на принцип нашей территориальной целостности, тогда как на самом деле все наоборот. Это техника российской пропаганды и ее грузинских спикеров, чтобы они сбыли пропаганду обществу», - заявила Саломе Самадашвили.





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