

Сборная Грузии по баскетболу сегодня начнет квалификационный этап Олимпиады с матча против Латвии

02.07.2024 13:32





Сборная Грузии по баскетболу находится в Риге, где со 2 по 7 июля пройдет отборочный турнир к Олимпиаде. За одну путевку на Олимпиаду поборются команды из 6 стран — Латвии, Грузии, Филиппин, Бразилии, Черногории, Камеруна. Сборная Грузии сегодня в 20:00 проведет свой первый матч против Латвии. Первый канал Спорт и Радио Грузии будут вести прямую трансляцию встречи.



Сборная Грузии начала подготовку к турниру с 1 июня в Тбилиси, продолжила в Италии и завершила в Латвии. Команда, которую тренирует Александр Джикич, прошла последний этап подготовки в латвийской Юрмале, в 30 километрах от Риги, где провела две тренировки и столько же спарринг-матчей. Наша команда уступила Камеруну с разницей в 1 очко и обыграла Египет с разницей в 32 очка.



Сборная готовится в Риге с 30 июня.



После прибытия в столицу Латвии Джикич назвал состав из 12 человек, который сыграет в отборочном турнире к Олимпийским играм.



Грузия – Латвия – 2 июля, 20:00



Грузия – Филиппины – 4 июля, 16:30





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