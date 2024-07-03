Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Баскетбольная сборная Грузии проиграла в Риге сборной Латвии


03.07.2024   10:58


Сборная Грузии по баскетболу уступила в Риге команде Латвии 55:83 в отборочном турнире за путевку на Олимпиаду в Париже.

Сборная Грузии по-прежнему не имела оптимального состава из-за травм игроков. Торнике Шенгелия в последний момент, после разминки, тренеры не решились выпустить на игру - он был травмирован в матче против Камеруна в конце июня.

Больше всего очков в грузинской команде набрал Сандро Мамукелашвили - 14.

Следующую встречу Грузия проведет с Филиппинами 4 июля.

Восемь баскетбольных сборных уже гарантировали себе места среди 12 команд на Олимпиаде. Вакантными остаются еще четыре путевки. Имена обладателей станут известны после завершения отборочных турниров.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна