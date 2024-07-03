

Баскетбольная сборная Грузии проиграла в Риге сборной Латвии

03.07.2024 10:58





Сборная Грузии по баскетболу уступила в Риге команде Латвии 55:83 в отборочном турнире за путевку на Олимпиаду в Париже.



Сборная Грузии по-прежнему не имела оптимального состава из-за травм игроков. Торнике Шенгелия в последний момент, после разминки, тренеры не решились выпустить на игру - он был травмирован в матче против Камеруна в конце июня.



Больше всего очков в грузинской команде набрал Сандро Мамукелашвили - 14.



Следующую встречу Грузия проведет с Филиппинами 4 июля.



Восемь баскетбольных сборных уже гарантировали себе места среди 12 команд на Олимпиаде. Вакантными остаются еще четыре путевки. Имена обладателей станут известны после завершения отборочных турниров.





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