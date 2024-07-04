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Баскетбольная сборная Грузии сыграет с Филиппинами за выход на Олимпиаду
04.07.2024 10:32
Сборная Грузии по баскетболу сыграет второй матч квалификационного этапа Олимпиады в Риге против сборной Филиппин.
Встреча начнется сегодня, 4 июля, в 16:30.
В группе три команды, две выйдут в полуфинал. В первом туре Грузия проиграла Латвии 55:83, а во второй день принимающая Латвия уступила Филиппинам 80:89.
Если бы Латвия выиграла во второй раз, в последнем туре 4 июля, Грузии для выхода из группы пришлось бы побеждать Филиппины с минимальной разницей очков. Успех Филиппин осложнил задачу «Крестоносцам» — в полуфинал они выйдут только в том случае, если обыграют Филиппины с разницей в 19 и более очков.
За одну путевку на Олимпиаду в Ригу соревнуются команды шести стран — Латвии, Грузии, Филиппин (все три группы А), Бразилии, Черногории и Камеруна (группа В). Помимо Латвии, аналогичные отборочные турниры с участием шести команд пройдут в Пуэрто-Рико, Испании и Греции, где также будет разыграна по одной путёвке на Олимпиаду.
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