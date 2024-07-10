

Петицию с требованием полного финансирования лечения онкозаболеваний запустил «Союз за жизнь»

10.07.2024 21:34





НПО «Союз за жизнь» добивается полного финансирования лечения онкологических заболеваний с февраля 2024 года. Петицию организация запустила 1 июля. В ней сказано, что, несмотря на то, что за последние годы Минздрав сделал многое для онкобольных, полноценного лечения всё еще не существует.



«Союз за жизнь» требует:



▪️ Сделать бесплатную горячую линию для связи с Минздравом.

▪️ Обеспечить возможность отправить запрос на финансирование лечения онлайн и получить ответ в течение трех дней.

▪️ Включить в общую программу финансирования процедуры, необходимые для предварительных исследований и диагностики.

▪️ Включить в общую программу финансирования современные препараты для иммунотерапии.

▪️ Устранить дефицит лекарств в стране.

▪️ Финансировать лечение побочных эффектов.



С февраля люди с онкологическими заболеваниями и поддерживающие их активисты требуют обеспечить бесплатное лечение и препараты. Власти обещали протестующим объявить детали обновленной программы финансирования 16 апреля. В этот день Минздрав выпустил постановление, которое, по мнению протестующих, решает проблемы «только на бумаге».





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