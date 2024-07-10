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Петицию с требованием полного финансирования лечения онкозаболеваний запустил «Союз за жизнь»
10.07.2024 21:34
НПО «Союз за жизнь» добивается полного финансирования лечения онкологических заболеваний с февраля 2024 года. Петицию организация запустила 1 июля. В ней сказано, что, несмотря на то, что за последние годы Минздрав сделал многое для онкобольных, полноценного лечения всё еще не существует.
«Союз за жизнь» требует:
▪️ Сделать бесплатную горячую линию для связи с Минздравом.
▪️ Обеспечить возможность отправить запрос на финансирование лечения онлайн и получить ответ в течение трех дней.
▪️ Включить в общую программу финансирования процедуры, необходимые для предварительных исследований и диагностики.
▪️ Включить в общую программу финансирования современные препараты для иммунотерапии.
▪️ Устранить дефицит лекарств в стране.
▪️ Финансировать лечение побочных эффектов.
С февраля люди с онкологическими заболеваниями и поддерживающие их активисты требуют обеспечить бесплатное лечение и препараты. Власти обещали протестующим объявить детали обновленной программы финансирования 16 апреля. В этот день Минздрав выпустил постановление, которое, по мнению протестующих, решает проблемы «только на бумаге».
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