

Сотрудник Конституционного суда Грузии сообщил о своем незаконном задержании силовиками

18.07.2024 12:06





Cтарший помощник судьи Конституционного суда Грузии Торнике Оболашвили утверждает, что был незаконно задержан силовиками в Тбилиси. О случае Оболашвили рассказал в Facebook.



По словам юриста, при задержании полицейские нанесли ему телесные повреждения – толкали и выкручивали руки, говорили с ним унизительным тоном и не позволяли реализовать свои права.



Вечером 15 июля двое полицейских в штатном остановили Оболашвили для проверки на улице. После визуального осмотра они потребовали показать содержимое сумки, от чего мужчина отказался. Впоследствии юриста доставили в участок, где на него составили административный протокол за неповиновение правоохранителям.



Когда Оболашвили сообщил полицейским, что является сотрудником КС, ему, видимо, не поверили.



«Я сказал [полицейскому], что я сотрудник Конституционного суда Грузии, после чего я заметил на его лице недовольство», — пишет юрист.



Разбирательства продолжались. От задержанного требовали подписать протокол. Сумку отобрали вместе с телефоном, не предоставив возможности позвонить адвокату.



«В сумке не было обнаружено никаких противозаконных предметов. Вместо этого там оказалось мое служебное удостоверение… После этого пренебрежительный тон по отношению ко мне в корне изменился. Они стали считать, что произошло какое-то недоразумение, что, если бы я с самого начала показал им свое служебное удостоверение, меня бы сразу отпустили, и этого «недоразумения» не случилось бы», — рассказывает он.



Как рассказывает Оболашвили, в общей сложности в участке он провел четыре часа. Юрист также обнаружил, что с его телефона удалено видео инцидента, снятое им. Он утверждает, что смартфон «вскрыли обманным путем».



Сотрудник КС обещает «использовать все имеющиеся в его распоряжении правовые механизмы», чтобы привлечь к ответственности сотрудников МВД, нарушивших его права, были привлечены к ответственнос. Оболашвили уже обратился в Службу специальных расследований, и ждет ответа ведомства. Также назначено медицинское обследование.



Источник: Новости - Грузия

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