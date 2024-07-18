|
|
|
Сотрудник Конституционного суда Грузии сообщил о своем незаконном задержании силовиками
18.07.2024 12:06
Cтарший помощник судьи Конституционного суда Грузии Торнике Оболашвили утверждает, что был незаконно задержан силовиками в Тбилиси. О случае Оболашвили рассказал в Facebook.
По словам юриста, при задержании полицейские нанесли ему телесные повреждения – толкали и выкручивали руки, говорили с ним унизительным тоном и не позволяли реализовать свои права.
Вечером 15 июля двое полицейских в штатном остановили Оболашвили для проверки на улице. После визуального осмотра они потребовали показать содержимое сумки, от чего мужчина отказался. Впоследствии юриста доставили в участок, где на него составили административный протокол за неповиновение правоохранителям.
Когда Оболашвили сообщил полицейским, что является сотрудником КС, ему, видимо, не поверили.
«Я сказал [полицейскому], что я сотрудник Конституционного суда Грузии, после чего я заметил на его лице недовольство», — пишет юрист.
Разбирательства продолжались. От задержанного требовали подписать протокол. Сумку отобрали вместе с телефоном, не предоставив возможности позвонить адвокату.
«В сумке не было обнаружено никаких противозаконных предметов. Вместо этого там оказалось мое служебное удостоверение… После этого пренебрежительный тон по отношению ко мне в корне изменился. Они стали считать, что произошло какое-то недоразумение, что, если бы я с самого начала показал им свое служебное удостоверение, меня бы сразу отпустили, и этого «недоразумения» не случилось бы», — рассказывает он.
Как рассказывает Оболашвили, в общей сложности в участке он провел четыре часа. Юрист также обнаружил, что с его телефона удалено видео инцидента, снятое им. Он утверждает, что смартфон «вскрыли обманным путем».
Сотрудник КС обещает «использовать все имеющиеся в его распоряжении правовые механизмы», чтобы привлечь к ответственности сотрудников МВД, нарушивших его права, были привлечены к ответственнос. Оболашвили уже обратился в Службу специальных расследований, и ждет ответа ведомства. Также назначено медицинское обследование.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна