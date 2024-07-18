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Георгий Мамардашвили стал самым дорогим вратарем в мире
18.07.2024 16:05
Трансферные цены Георгия Мамардашвили и Георгия Микаутадзе снова выросли, – transfermarkt опубликовал обновленные оценки.
Перед чемпионатом Европы условная трансферная стоимость вратаря сборной Грузии и «Валенсии» составляла 35 миллионов, и по этому показателю 23-летний Мамардашвили входил в число лучших вратарей мира.
После великолепного Евро-2024 Георгий был включен в символическую сборную турнира международным аналитическим порталом Whoscored и телекомпанией ESPN, а Transfermarkt увеличил его оценку до 45 миллионов евро, сделав его самым дорогим вратарем в мире наряду с португальцем Диогу Коштой.
Оценка Георгия Микаутадзе, обладателя титула чемпиона Европы и «Золотой бутсы», также увеличилась, вместо 15 миллионов его рейтинг теперь составляет 20 миллионов.
Также увеличилась трансферная стоимость Георгия Кочорашвили (с 1 млн до 2,5 млн), Лаши Двали (с 900 тыс. до 1,5 млн) и Отара Какабадзе (с 600 тыс. до 1 млн).
Пять самых дорогих грузинских футболистов:
Хвича Кварацхелия, «Наполи» — 80 миллионов евро
Георгий Мамардашвили, «Валенсия» – 45 миллионов евро
Георгий Микаутадзе, «Мец» – 20 миллионов евро
Отар Китеишвили, «Штурм» — 5 миллионов евро
Ираклий Азаров, «Шахтер» — 3,5 миллиона евро
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