

Георгий Мамардашвили стал самым дорогим вратарем в мире

18.07.2024 16:05





Трансферные цены Георгия Мамардашвили и Георгия Микаутадзе снова выросли, – transfermarkt опубликовал обновленные оценки.



Перед чемпионатом Европы условная трансферная стоимость вратаря сборной Грузии и «Валенсии» составляла 35 миллионов, и по этому показателю 23-летний Мамардашвили входил в число лучших вратарей мира.



После великолепного Евро-2024 Георгий был включен в символическую сборную турнира международным аналитическим порталом Whoscored и телекомпанией ESPN, а Transfermarkt увеличил его оценку до 45 миллионов евро, сделав его самым дорогим вратарем в мире наряду с португальцем Диогу Коштой.



Оценка Георгия Микаутадзе, обладателя титула чемпиона Европы и «Золотой бутсы», также увеличилась, вместо 15 миллионов его рейтинг теперь составляет 20 миллионов.



Также увеличилась трансферная стоимость Георгия Кочорашвили (с 1 млн до 2,5 млн), Лаши Двали (с 900 тыс. до 1,5 млн) и Отара Какабадзе (с 600 тыс. до 1 млн).



Пять самых дорогих грузинских футболистов:



Хвича Кварацхелия, «Наполи» — 80 миллионов евро



Георгий Мамардашвили, «Валенсия» – 45 миллионов евро



Георгий Микаутадзе, «Мец» – 20 миллионов евро



Отар Китеишвили, «Штурм» — 5 миллионов евро



Ираклий Азаров, «Шахтер» — 3,5 миллиона евро







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