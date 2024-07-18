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Георгий Мамардашвили стал самым дорогим вратарем в мире


18.07.2024   16:05


Трансферные цены Георгия Мамардашвили и Георгия Микаутадзе снова выросли, – transfermarkt опубликовал обновленные оценки.

Перед чемпионатом Европы условная трансферная стоимость вратаря сборной Грузии и «Валенсии» составляла 35 миллионов, и по этому показателю 23-летний Мамардашвили входил в число лучших вратарей мира.

После великолепного Евро-2024 Георгий был включен в символическую сборную турнира международным аналитическим порталом Whoscored и телекомпанией ESPN, а Transfermarkt увеличил его оценку до 45 миллионов евро, сделав его самым дорогим вратарем в мире наряду с португальцем Диогу Коштой.

Оценка Георгия Микаутадзе, обладателя титула чемпиона Европы и «Золотой бутсы», также увеличилась, вместо 15 миллионов его рейтинг теперь составляет 20 миллионов.

Также увеличилась трансферная стоимость Георгия Кочорашвили (с 1 млн до 2,5 млн), Лаши Двали (с 900 тыс. до 1,5 млн) и Отара Какабадзе (с 600 тыс. до 1 млн).

Пять самых дорогих грузинских футболистов:

Хвича Кварацхелия, «Наполи» — 80 миллионов евро

Георгий Мамардашвили, «Валенсия» – 45 миллионов евро

Георгий Микаутадзе, «Мец» – 20 миллионов евро

Отар Китеишвили, «Штурм» — 5 миллионов евро

Ираклий Азаров, «Шахтер» — 3,5 миллиона евро


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