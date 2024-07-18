

Георгий Микутадзе подписал контракт с «Лионом» до 2028 года - L'Equipe

18.07.2024 18:49





Георгий Микутадзе, игрок сборной Грузии, подписал контракт с ФК «Олимпик Лион». Контракт рассчитан до июня 2028 года, а «Мец» получит 18,5 млн евро, — сообщает французское издание L’Equipe.



«Мец» разрешил Микаутадзе покинуть клуб в понедельник вечером. Это произошло после договоренности с руководством «Лиона».



23-летний грузинский нападающий в среду прошел медицинское обследование и ждет выяснения окончательных деталей трансфера.



В четверг он подписал четырехлетний контракт и сфотографировался в футболке своего любимого клуба, который он покинул в 15 лет.



Клуб представит новичка до конца дня», — пишет L’Equipe.







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