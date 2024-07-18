

Азербайджанский журналист не может покинуть Грузию

18.07.2024 22:02





Афган Садыгов, главный редактор азербайджанского СМИ azel.tv, утверждает, что ему не дают возможности покинуть Грузию. Он планировал отправиться в Турцию вместе с семьей 17 июля, однако, по его словам, сотрудники правоохранительных органов в Тбилисском международном аэропорту сказали ему, что с его паспортом «какая-то проблема» и поэтому «он лишь может вернуться в Баку».



Афган Садыгов, считающий себя бывшим политзаключенным, рассказал грузинской службе Радио Свобода, что живет в Тбилиси уже семь месяцев. Садыгова дважды арестовывали в Азербайджане. Полтора года журналист приезжал на лечение в Грузию. Он утверждает, что длительная голодовка в тюрьме подорвала его здоровье. После лечения Садыгов вернулся на родину, однако власти Азербайджана вновь создали ему проблемы, рассказывает Садыгов. Он утверждает, что подвергся запугиванию и давлению, после чего приехал в Тбилиси. Журналист считает, что возвращаться в Азербайджан ему небезопасно.



Афган Садыгов говорит, что в адрес членов его семьи продолжаются угрозы. От журналиста требуют прекратить выражать критическое мнение в адрес правительства Азербайджана. В настоящее время члены семьи главного редактора azel.tv также находятся в Тбилиси, однако планируют вместе поехать в третью страну.



Афган Садыгов попал в список журналистов, освобождения которых в 2019 году требовала организация «Комитет защиты журналистов».





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