

Сборная Грузии переместилась на 70 место в рейтинге ФИФА

18.07.2024 22:47





Результат, показанный на чемпионате Европы, уже нашел отражение в рейтинге ФИФА, где сборная Грузии улучшила показатели на четыре ступени и расположилась на 70-м месте.



На Евро-2024 сборная Турции добилась самого большого прогресса среди наших одногруппников – плюс 16 мест (26-е место в рейтинге). В отличие от Грузии и Турции, опустились в рейтинге Португалия (8 место (-2)) и Чехия (47 место (-13)).



Лишь Венесуэла превзошла турков – плюс 17 мест. По сравнению с предыдущим рейтингом больше всего очков прибавила новый чемпион Европы, Испания - плюс 105,75, хотя она поднялась всего на 5 позиций в рейтинге и находится на 3-й позиции.



Что касается ближайших соперников сборной Грузии в Лиге наций, то сборная Украины опустилась на одну ступень и находится на 25-м месте, а Албания не продвинулась ни вперед, ни назад - она остается на 66-й позиции.



Рейтинг возглавила победительница «Копа Америки» и действующий чемпион мира Аргентина. Помимо нее, в первую десятку входят: 2. Франция; 3. Испания; 4. Англия; 5. Бразилия; 6. Бельгия; 7. Нидерланды; 8. Португалия; 9. Колумбия; 10. Италия.





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