TBC Concept представит зрителям очередной Black Sea Jazz Festival

19.07.2024





26-28 июля в Батуми пройдет 17-ый Black Sea Jazz Festival. Организаторы фестиваля, как всегда, обещают гостям Аджарии особенные вечера. В этом году фестиваль возвращается на свое традиционное место – сцена расположенная на Tennis Court Batumi.



26 июля



Фестиваль откроет обладатель 11 премий Грэмми , Филип Ласситер (Philip Lassiter) со своей группой из одиннадцати человек. Ласситер был постоянным участником легендарной группы Prince’s New Power Generation.



27 июля



Перед гостями фестиваля выступит барабанщик -виртуоз Джоджо Майер (Jojo Mayer). Джоджо Майер использует сплав музыкальных стилей Jazz, Drum&Bass и Jungle. Он является лидером электронного квартета NERVE, который он основал в 1997 году.



28 июля



Хедлайнеры фестиваля The Jacksons! Самая известная и популярная семья в истории музыки: Энергичное шоу Тито, Джека и Марлона Джексонов — это возможность для зрителей стать свидетелем выступления одной из крупнейших групп в истории музыки. В потрясающем шоу Джексона прозвучат все известные мегахиты давно завоевавшими мировую известность: «ABC», «I Want You Back», «I’ll Be There» и многие другие.



Традиционно гостей фестиваля из Тбилиси в Батуми доставляет джаз-поезд. В конце каждого дня на «Iveria Beach» пройдет звездный джем-сейшн.



Двери фестиваля откроются для гостей в 19.00.



Черноморский джазовый фестиваль представлен концепцией TBC.

Поддержку фестиваля обеспечивают: Министерство культуры и спорта Грузии, Министерство культуры Аджарии, мэрия Батуми.

Официальный спонсор: Visa.

Спонсоры: Toyota, Ici Paris, Hilton Hotel, «Iveria Beach», Georgian Railway, ресторан «Porto Franco», кафе «Privet iz Batuma»; Imedi TV, Radio Fortuna, Marketer.ge, издание — Batumelebi, Palitra Media, Advertising Agency — Alma.



Билеты продаются на сайте www.tkt.ge.



До конца 18 июня только держатели карт Visa Concept TBC смогут приобрести билеты со скидкой 25%. После предварительной продажи скидка 20% будет применяться к карте Visa TBC Concept Visa, а скидка 15% — к карте Visa TBC.







