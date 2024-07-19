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TBC Concept представит зрителям очередной Black Sea Jazz Festival
19.07.2024 17:37
26-28 июля в Батуми пройдет 17-ый Black Sea Jazz Festival. Организаторы фестиваля, как всегда, обещают гостям Аджарии особенные вечера. В этом году фестиваль возвращается на свое традиционное место – сцена расположенная на Tennis Court Batumi.
26 июля
Фестиваль откроет обладатель 11 премий Грэмми , Филип Ласситер (Philip Lassiter) со своей группой из одиннадцати человек. Ласситер был постоянным участником легендарной группы Prince’s New Power Generation.
27 июля
Перед гостями фестиваля выступит барабанщик -виртуоз Джоджо Майер (Jojo Mayer). Джоджо Майер использует сплав музыкальных стилей Jazz, Drum&Bass и Jungle. Он является лидером электронного квартета NERVE, который он основал в 1997 году.
28 июля
Хедлайнеры фестиваля The Jacksons! Самая известная и популярная семья в истории музыки: Энергичное шоу Тито, Джека и Марлона Джексонов — это возможность для зрителей стать свидетелем выступления одной из крупнейших групп в истории музыки. В потрясающем шоу Джексона прозвучат все известные мегахиты давно завоевавшими мировую известность: «ABC», «I Want You Back», «I’ll Be There» и многие другие.
Традиционно гостей фестиваля из Тбилиси в Батуми доставляет джаз-поезд. В конце каждого дня на «Iveria Beach» пройдет звездный джем-сейшн.
Двери фестиваля откроются для гостей в 19.00.
Черноморский джазовый фестиваль представлен концепцией TBC.
Поддержку фестиваля обеспечивают: Министерство культуры и спорта Грузии, Министерство культуры Аджарии, мэрия Батуми.
Официальный спонсор: Visa.
Спонсоры: Toyota, Ici Paris, Hilton Hotel, «Iveria Beach», Georgian Railway, ресторан «Porto Franco», кафе «Privet iz Batuma»; Imedi TV, Radio Fortuna, Marketer.ge, издание — Batumelebi, Palitra Media, Advertising Agency — Alma.
Билеты продаются на сайте www.tkt.ge.
До конца 18 июня только держатели карт Visa Concept TBC смогут приобрести билеты со скидкой 25%. После предварительной продажи скидка 20% будет применяться к карте Visa TBC Concept Visa, а скидка 15% — к карте Visa TBC.
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