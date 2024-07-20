

Стал известен соперник футбольно женской сборной Грузии в плей-офф отборочного этапа чемпионата Европы

20.07.2024 11:08





19 июля в Ньоне прошла жеребьевка отборочного этапа женского чемпионата Европы.



Стало известно имя соперника сборной Грузии. В первой двухматчевой стадии плей-офф соперником сборной Грузии станет сборная Ирландии.



В случае победы в двухматчевом противостоянии сборная Грузии перейдет во вторую, решающую стадию плей-офф, где встретится с победителем пары Словакия - Уэльс, а в случае успеха получит билет на чемпионат Европы, который пройдет в Швейцарии в июле 2025 года.



Матчи первого раунда плей-офф отборочного этапа Евро-2025 пройдут с 23 по 29 октября, а матчи второго этапа - с 27 ноября по 3 декабря. Чемпионат Европы 2025, 2-27.





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