

Сколько стоит обучение в частных школах Грузии – исследование

20.07.2024 21:17





Стоимость обучения в большинстве частных школ Грузии составляет более 3,5 тысячи лари (1,3 тысячи долларов) в год. Об этом говорится в исследовании Центра гражданской интеграции и межнациональных отношений (CCIIR).



По состоянию на конец учебного года 2023-2024, в Грузии действовало 210 частных школ. В них учится более 68,1 тысячи детей – это 10,5% от общего числа школьников в Грузии.



Подавляющее большинство частных школ (145) работают в крупных городах – это Рустави, Тбилиси, Батуми и Кутаиси. На них приходится 83% (56,6 тысячи) от всего количества школьников в частном секторе.



Распределение по стоимости обучения:



Бесплатные – 6%;

От 100 до 500 лари – 5%;

От 1000 до 3500 лари – 28,2%;

От 3500 до 5000 лари в год – 19,5%;

От 5000 до 7000 лари в год – 13,3%;

Более 8000 лари в год – 14,8%.

Верхний порог стоимости составляет 31 тысячу лари. Авторы отмечают, что по стране ценник сильно отличается. Так, например, в Тбилиси 86% учащихся частных школ платят за учебу более 3 тысяч лари в год.



На школы, где стоимость меньше 3 тысяч лари, приходится всего 18% учащихся частного сектора, а больше 8 тысяч лари платят примерно 26%.



Крупных частных школ, где учится более 1 тысячи человек, в Грузии 12. Здесь числятся около 15,3 тысячи детей, то есть где-то 22% от общего числа. Во всех этих крупных школах плата за обучение выше 4 тысяч лари.



Источник: Новости - Грузия

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