

Россия остается главным врагом Грузии - опрос CRRC

20.07.2024 21:43





Большинство граждан Грузии считают главным врагом страны Россию. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Кавказский барометр 2024», проведенного Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC).



Россию главным врагом Грузии назвали 69% респондентов. В аналогичном исследовании 2021 года таковых было 66%. В 2019 году Россию главным врагом страны считали 49%, в 2017 году – 40%, в 2012 году – 35%.



За последние 12 лет число тех, кто считает, что у Грузии нет врагов, не изменилось – это 4%.



Сейчас в США врага Грузии видят 4% респондентов, а в Турции – 2%. В исследовании 2012 года обе эти страны набирали по 3%.



Ответы на вопрос «Какая страна на данный момент является главным другом Грузии?», распределились так:



США – 24%

Азербайджан – 8%

Украина – 7%

Турция – 4%

Германия – 4%

Армения – 2%

Россия – 2%

Франция – 2%

Израиль – 1%

Китай – 1%

Другие – 3%.

Интересно, что более четверти респондентов (26%) считают, что друзей у Грузии нет.



Опрос проводился с 16 апреля по 13 мая во всех регионах Грузии (кроме оккупированных территорий). Методом личного интервью опросили 1509 человек на грузинском, армянском и азербайджанских языках. Отбирали респондентов по методу многоступенчатой кластерной выборки.



«Кавказский барометр» – ежегодное исследование социально-экономических проблем и политических установок, проводимое Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC) в двух странах Южного Кавказа: Армении и Грузии. Проект стартовал в 2004 году.



Источник: Новости - Грузия

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