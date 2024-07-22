

В Батуми состоялся показ документального фильма Нино Киртадзе — «За Бога, Царя и Отечество»

22.07.2024 17:25





В фильме изображена история ультраправого Михаила Морозова, живущего в подмосковной деревне Дураково. Здесь, в своем имении он воспитывает, создает образ нового человека (Святого Русича) для Российской Империи.



«Вся компания у меня тут в Дураково — это богом избранные люди», — заявляет в камеру вещательной BBC мужчина лет +50 с крестом на упитанной шее и постоянно звонящим мобильным телефоном.



Его номер известен политикам, сотрудникам ФСБ и людям, слышавшим про подмосковную усадьбу Дураково и его владельца Михаила Морозова. Матери звонят Морозову с просьбой взять в Дураково их детей и наставить их на путь истинный. Вальяжный Морозов не отказывает, напоминая об условиях жизни в Дуракове: отсутствии контактов с внешним миром и беспрекословном подчинении хозяину.



Демонстрация фильма прошла в Батуми с участием молодежи в рамках проекта «Поговорим о демократии». После показа организовали дискуссию, которую вела киновед Тео Хатиашвили.



-» Таких вот мелких дураков очень много, особенно на постсоветском пространстве, и даже Грузия не застрахована от подобных опасностей. Это происходит, когда политический климат слишком замкнут, религия превалирует и основывается на неправильных постулатах, ибо срослась с политической властью. Именно это показано в этом фильме», — говорит Тео Хатиашвили.



Для киноведа Теоны симптоматично и то, что слово «христианство» полностью заменено православием в России. Для нее индикативно, как и Грузии сужается горизонт христианства, как гностической доктрины.



— «В фильме изображен реабилитационный центр для людей, зависимых от наркотиков и алкоголя, который представляет собой обычное феодальное поместье, где люди работают на Морозова, и очень страшно, когда видишь такое зомбирование и промывание мозгов людей, особенно молодежи, детей», — резюмирует Тео Хатиашвили.



Посмотрев фильм, молодые зрители провели некоторые параллели с нынешней реальностью. Они заключили, что люди, обладающие политической властью в Грузии, используют религию для влияния на общество аналогичным образом.







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