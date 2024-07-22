

Судебной системе в Грузии доверяют лишь 7% опрошенных - CRRC-Грузия

22.07.2024 17:57





Кавказский центр ресурсов исследования (CRRC-Грузия) опубликовал результаты опроса «Кавказский барометр» 2024 года, согласно которым 34% респондентов не доверяют судебной системе, 18% из них не доверяют ей вообще, 16% не доверяют больше, чем доверяют.



По сравнению с предыдущим опросом "CRRC-Грузия" уровень доверия к суду снизился на 2%. В 2021 году судебной власти доверяли 36% респондентов.



По данным опроса 2024 года, судебной системе полностью доверяют лишь 7% респондентов, 29% выбирают - "ни доверяю, ни не доверяю", 14% "не знаю".



Согласно тому же исследованию, 61% респондентов считают, что судебная система не относится ко всем гражданам одинаково.



В рамках исследования было опрошено 1509 респондентов. Полевые работы проводились с 16 апреля по 13 мая 2024 года. Максимальная погрешность составляет до 3%. Результаты репрезентативны для всей страны, а также столицы, других городов и сельских поселений и не включают оккупированные территории.





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