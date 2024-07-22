

В эмиграции заинтересованы 54% граждан Грузии, 9% из них - навсегда

22.07.2024 18:05





CRRC-Грузия опубликовала результаты опроса "Кавказский барометр" 2024 года, согласно которым 9% респондентов заинтересованы в эмиграции навсегда, а 45% - во временной.



В частности, 89% респондентов не интересуются эмиграцией навсегда, 9% интересуются и 2% не имеют ответа.



Что касается временной эмиграции, то ею интересуются 45% респондентов, при этом 53% не хотят эмигрировать, 3% не имеют ответа на вопрос.



В рамках исследования было опрошено 1509 респондентов. Полевые работы проводились с 16 апреля по 13 мая 2024 года. Максимальная погрешность составляет до 3%. Результаты репрезентативны для всей страны, а также столицы, других городов и сельских поселений и не включают оккупированные территории.





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