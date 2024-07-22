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Граждане Грузии назвали основные проблемы страны
22.07.2024 20:32
Граждане Грузии считают внутреннюю политическую нестабильность одной из главных проблем страны, наряду с безработицей и бедностью. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Кавказский барометр 2024», проведенного Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC).
Ответы на вопрос «Как вы думаете, какая проблема сейчас является самой важной для Грузии?», распределились следующим образом:
Безработица – 26%;
Бедность – 13%;
Политическая нестабильность в стране – 10%;
Рост цен/Инфляция – 7%;
Недоступность здравоохранения – 6%;
Низкая заработная плата – 5%;
Отсутствие мира в стране – 5%;
Нерешенные территориальные конфликты – 4%;
Низкие пенсии – 4%;
Коррупция – 3%;
Низкое качество образования – 3%;
Эмиграция (люди, покидающие Грузию) – 2%;
Нарушение прав человека – 2%;
Несправедливость судов – 2%;
Несправедливость выборов – 1%;
Отсутствие членства в НАТО – 1%.
С последней публикации «Кавказского барометра» в 2021 году экономические проблемы стали беспокоить граждан Грузии меньше. Одновременно в год выборов увеличилось число тех, кто считает главной проблемой страны политическую нестабильность.
Если смотреть на всю историю публикаций, начиная с 2008 года, политическая нестабильность в тройку главных проблем попала впервые.
Опрос проводился с 16 апреля по 13 мая во всех регионах Грузии (кроме оккупированных территорий). Методом личного интервью опросили 1509 человек на грузинском, армянском и азербайджанских языках. Отбирали респондентов по методу многоступенчатой кластерной выборки.
«Кавказский барометр» – ежегодное исследование социально-экономических проблем и политических установок, проводимое Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC) в двух странах Южного Кавказа: Армении и Грузии. Проект стартовал в 2004 году.
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