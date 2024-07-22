

Большинство жителей Грузии считают маловероятным риск вовлечения страны в войну

22.07.2024 20:37





Подавляющее большинство граждан Грузии считают маловероятным риск вовлечения страны в какую-либо войну. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Кавказский барометр 2024», проведенного Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC).



Очень маловероятным риск войны назвали 35% респондентов, а 28% — скорее маловероятным.



Только 2% участников опроса считают угрозу вовлечения Грузии в войну очень вероятной, а 14% выбрали вариант «скорее вероятно».



Тем, кто считает, что риск войны существует задали дополнительный вопрос – о вероятных сроках. Самым популярным стал ответ «через 1-4 года».



За 20 лет существования «Кавказского барометра» о вероятности войны у граждан Грузии спрашивали впервые. Это вопрос попал в общественно-политическую повестку с подачи правящей партии «Грузинская мечта». Там утверждают, что некие силы внутри и за пределами страны желают открыть в стране «второй фронт» украинской войны.



Опрос проводился с 16 апреля по 13 мая во всех регионах Грузии (кроме оккупированных территорий). Методом личного интервью опросили 1509 человек на грузинском, армянском и азербайджанских языках. Отбирали респондентов по методу многоступенчатой кластерной выборки.



«Кавказский барометр» – ежегодное исследование социально-экономических проблем и политических установок, проводимое Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC) в двух странах Южного Кавказа: Армении и Грузии. Проект стартовал в 2004 году.



Источник: Новости - Грузия

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