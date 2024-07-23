

В Грузии выросло число сторонников вступления в ЕС и НАТО

23.07.2024 10:40





Кавказский центр исследовательских ресурсов (CRRC-Грузия) опубликовал исследование под названием «Кавказский барометр-2024». Согласно данным исследования, в Грузии выросло число сторонников вступления страны в Евросоюз.



В частности, 48% от общего числа респондентов решительно поддержали вступление Грузии в Европейский Союз, 22% в большей степени поддерживают вступление в ЕС.



Согласно новому исследованию, число желающих вступить в НАТО также увеличилось. 37% респондентов полностью поддерживают вступление Грузии в НАТО. «Больше поддерживаю, чем не поддерживаю» — такой ответ дали 20% респондентов.



Предыдущее исследование было проведено CRRC-Georgia в 2021 году.



Тогда 34% респондентов полностью поддержали членство Грузии в ЕС, а 31% поддержали членство в НАТО.



«Кавказский барометр» — это ежегодное исследование, которое регулярно проводится с 2008 года по социальным, культурным, экономическим и политическим вопросам. В этом году оно проводилось в 12-ый раз.



В опросе приняли участие 1509 респондентов, а максимальная погрешность составляет до 3%. Результаты репрезентативны для всей страны, а также столицы, других городов и сельских поселений и не включают оккупированные территории.





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