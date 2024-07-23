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В Грузии выросло число сторонников вступления в ЕС и НАТО
23.07.2024 10:40
Кавказский центр исследовательских ресурсов (CRRC-Грузия) опубликовал исследование под названием «Кавказский барометр-2024». Согласно данным исследования, в Грузии выросло число сторонников вступления страны в Евросоюз.
В частности, 48% от общего числа респондентов решительно поддержали вступление Грузии в Европейский Союз, 22% в большей степени поддерживают вступление в ЕС.
Согласно новому исследованию, число желающих вступить в НАТО также увеличилось. 37% респондентов полностью поддерживают вступление Грузии в НАТО. «Больше поддерживаю, чем не поддерживаю» — такой ответ дали 20% респондентов.
Предыдущее исследование было проведено CRRC-Georgia в 2021 году.
Тогда 34% респондентов полностью поддержали членство Грузии в ЕС, а 31% поддержали членство в НАТО.
«Кавказский барометр» — это ежегодное исследование, которое регулярно проводится с 2008 года по социальным, культурным, экономическим и политическим вопросам. В этом году оно проводилось в 12-ый раз.
В опросе приняли участие 1509 респондентов, а максимальная погрешность составляет до 3%. Результаты репрезентативны для всей страны, а также столицы, других городов и сельских поселений и не включают оккупированные территории.
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