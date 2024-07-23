

На конец 2023 года водительские права в Грузии имели 1 439 918 человек

23.07.2024 17:27





По данным аз 2023 год, в Грузии водительские права имели 1 439 918 человек. Из них 27 255 получили права впервые.



По данным за 2023 год, из 1,4 миллиона человек 1 047 551 составляют мужчины, 392 367 - женщины.



Что касается возрастного распределения:



51 год и выше - 286 376;

31-50 – 558 149;

18 – 30 – 516 990;

18< - 75 363.



Отметим, что в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Грузии «О дорожном движении», от 26 апреля 2022 года практическая часть экзамена на право управления транспортными средствами категорий «В» и «ВЕ» стал двухэтапным, добавился т.н. городской тест. Согласно статистике, пока экзамен был одноэтапным, то есть к 2021 году, водительские права получили на 43% больше людей.





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