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На конец 2023 года водительские права в Грузии имели 1 439 918 человек
23.07.2024 17:27
По данным аз 2023 год, в Грузии водительские права имели 1 439 918 человек. Из них 27 255 получили права впервые.
По данным за 2023 год, из 1,4 миллиона человек 1 047 551 составляют мужчины, 392 367 - женщины.
Что касается возрастного распределения:
51 год и выше - 286 376;
31-50 – 558 149;
18 – 30 – 516 990;
18< - 75 363.
Отметим, что в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Грузии «О дорожном движении», от 26 апреля 2022 года практическая часть экзамена на право управления транспортными средствами категорий «В» и «ВЕ» стал двухэтапным, добавился т.н. городской тест. Согласно статистике, пока экзамен был одноэтапным, то есть к 2021 году, водительские права получили на 43% больше людей.
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