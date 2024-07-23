

Илия II благословил борцов, которые едут на Олимпийские игры

23.07.2024 18:12





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II благословил борцов, отправляющихся на Олимпийские игры в Париж.



Информацию распространяет Патриархия Грузии.



«22-го июля Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженный Илия II вместе с местоблюстителем Патриаршего престола, митрополитом Сенакским и Чхороцкуйским Шио (Муджири) благословил борцов, отправляющихся на Олимпийские игры.



Его Святейшество и Блаженнейший митрополит Шио также благословил наших спортсменов, которые уже находятся в Париже, и пожелал им побед», — отмечается в заявлении Патриархии.





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