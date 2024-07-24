

Тбилисский горсуд оштрафовал гражданина США, участника акций против закона «об иноагентах»

24.07.2024 17:38





В Тбилисском городском суде завершилось рассмотрение дела Теда Джонаса, гражданина США, проживающего в Грузии. Судья Лела Цагареишвили оштрафовала участника акций против закона «об иноагентах» на 2000 лари.



Сандро Барамидзе, защищающий интересы Теда Джонаса, сообщил «Радио Свобода», что он признан виновным в нарушении статей 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение законному требованию сотрудника полиции) Кодекса об административных правонарушениях.



Как отмечает адвокат, судья огласила лишь часть решения, поэтому неизвестно, чем она обосновала свое «незаконное и несправедливое» решение.



«Дело в том, что вещественных доказательств по делу нет, более того, мы разоблачили полицейских во лжи», — добавил Барамидзе.



Тед Джонас планирует обжаловать решение в Тбилисском апелляционном суде.



Гражданин США рассказал, что в ночь на 1 мая его задержали на митинге, подвергли словесному и физическому насилию.





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