

В Ахалкалаки обнаружена лапидарная надпись, датируемая X веком

25.07.2024 16:55





В Ахалкалаки, селе Агана, обнаружена лапидарная надпись, датируемая X веком. На ней упоминается Баграт III Курапалат. Информацию об этом в Facebook распространяет исследователь Анна Имедашвили, участвовавшая в экспедиции.



Надпись на камне исследователи проследили в рамках экспедиции, проведенной в Самцхе-Джавахети. Надпись была обнаружена в субботу, 20 июля, в армянской церкви. Как сообщает Имедашвили находка была сделана в результате падения части стены в поврежденном храме.



«Это старая армянская церковь, XIX века, сильно поврежденная. В ближайшее время планируется её восстановление. Сейчас этап составления проекта», — говорит Анна Имедашвили.



Исследователь пока не сообщает, что конкретно гласит надпись.





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