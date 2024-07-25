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В Ахалкалаки обнаружена лапидарная надпись, датируемая X веком
25.07.2024 16:55
В Ахалкалаки, селе Агана, обнаружена лапидарная надпись, датируемая X веком. На ней упоминается Баграт III Курапалат. Информацию об этом в Facebook распространяет исследователь Анна Имедашвили, участвовавшая в экспедиции.
Надпись на камне исследователи проследили в рамках экспедиции, проведенной в Самцхе-Джавахети. Надпись была обнаружена в субботу, 20 июля, в армянской церкви. Как сообщает Имедашвили находка была сделана в результате падения части стены в поврежденном храме.
«Это старая армянская церковь, XIX века, сильно поврежденная. В ближайшее время планируется её восстановление. Сейчас этап составления проекта», — говорит Анна Имедашвили.
Исследователь пока не сообщает, что конкретно гласит надпись.
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