

Сборная Грузии по дзюдо провела тренировку в Париже

25.07.2024 16:59





Сборная Грузии по дзюдо провела тренировку в Париже перед открытием летних Олимпийских игр



В сборной 10 человек. В команде есть победители Чемпионатов мира и призеры Олимпиад.



Состав мужской команды:



▪️Чемпион мира 2024 года Гиорги Сардалашвили.



▪️Серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020, двукратный чемпион Европы Важа Маргвелашвили.



▪️ Призер летних Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов Лаша Шавдатуашвили.

▪️ Трехкратный чемпион мира 2022, 2023 и 2024 годов Тато Григалашвили.

▪️ Чемпион летних Олимпийских игр 2020 года в Токио и призер чемпионатов мира 2022 и 2023 годов Лаша Бекаури.

▪️ Серебряный призер чемпионатов Европы 2023 и 2024 годов Илья Суламандизе.

▪️ Серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира 2018 года Гурам Тушишвили.



Состав женской команды:



▪️ Призер чемпионата Европы 2024 года Этери Липартелиани.

▪️ Призер чемпионата Европы 2024 года Этери Аскилашвили.

▪️ Софио Сомхишвили.



Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего спортсменов — 40 человек — представляло страну в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В этом году сборную на Олимпиаде представляют 28 спортсменов.



Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.





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