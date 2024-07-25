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Сборная Грузии по дзюдо провела тренировку в Париже
25.07.2024 16:59
Сборная Грузии по дзюдо провела тренировку в Париже перед открытием летних Олимпийских игр
В сборной 10 человек. В команде есть победители Чемпионатов мира и призеры Олимпиад.
Состав мужской команды:
▪️Чемпион мира 2024 года Гиорги Сардалашвили.
▪️Серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020, двукратный чемпион Европы Важа Маргвелашвили.
▪️ Призер летних Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов Лаша Шавдатуашвили.
▪️ Трехкратный чемпион мира 2022, 2023 и 2024 годов Тато Григалашвили.
▪️ Чемпион летних Олимпийских игр 2020 года в Токио и призер чемпионатов мира 2022 и 2023 годов Лаша Бекаури.
▪️ Серебряный призер чемпионатов Европы 2023 и 2024 годов Илья Суламандизе.
▪️ Серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира 2018 года Гурам Тушишвили.
Состав женской команды:
▪️ Призер чемпионата Европы 2024 года Этери Липартелиани.
▪️ Призер чемпионата Европы 2024 года Этери Аскилашвили.
▪️ Софио Сомхишвили.
Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего спортсменов — 40 человек — представляло страну в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В этом году сборную на Олимпиаде представляют 28 спортсменов.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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