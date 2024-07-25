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Двое жителей Сванети пропали без вести


25.07.2024   23:51


Два человека пропали без вести в горах Сванети: поисково-спасательная операция идет в окрестностях Местиа и Лентехи, сообщает агентство «Новости-Грузия».

По заявлению Службы управления чрезвычайными ситуациями, вертолет невозможно привлечь из-за метеоусловий. Задействованы горноспасательная служба, дроны, полиция.

МВД не сообщает гражданство и возраст пропавших.

Телеграм-канал @SvanetiGe сообщил, что пропавшие - Гогита Парджиани и Георгий Гвичиани.

Юрист Ана Цередиани пишет на своей странице в соцсети, что связь с ними утеряна уже пять дней. Она недоумевает, почему за пять дней нельзя было использовать вертолет:


«Прошло пять дней и речь идет о бюрократии и подготовке документов, необходимых для взлета вертолета. Какой туман над тем лесом, когда вся Сванети безоблачна? Звоню брату, который с бригадой ездил на поиски, и он подтверждает, что на склоне горы, где он находится, тумана нет!»


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