

Цитаишвили будет выступать за испанскую «Гранаду»

26.07.2024 17:51





Игрок сборной Грузии Георгий Цитаишвили будет выступать за испанскую «Гранаду», сообщает официальный сайт испанского клуба.



«Футбольный клуб «Гранада» и киевское «Динамо» достигли соглашения об аренде футболиста Георгия Цитаишвили. Клуб приветствует нового игрока красно-белых Георгия Цитаишвили и желает ему успехов в игре в «Гранаде», — говорится в заявлении «Гранады».



Георгий Цитаишвили родился в 2000 году в Израиле. Тренировался в молодежной академии «Динамо» в Киеве, где в 2018 году дебютировал за профессиональный клуб. Позже он играл на правах аренды в полтавской «Ворскле», одесском «Черноморце», краковской «Висле», познаньском «Лехе» и батумском «Динамо».



Он был членом молодежной сборной Украины и выиграл чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет от имени страны. В 2021 году его футбольное гражданство поменялось и теперь он игрок сборной Грузии.



Среди его клубных достижений: два Суперкубка Украины, Кубок Украины и титул чемпиона Грузии. Что касается футбольного клуба «Гранада», то он был основан в 1921 году и в настоящее время выступает в испанской Ла Лиге 2 (Сегунда дивизион).







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