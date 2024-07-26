

Национальные экзамены завершены – результаты будут опубликованы в августе

26.07.2024 19:07





Основные сессии экзаменов 2024 года завершились сегодня, 26 июля, - об этом сообщает Национальный центр оценок и экзаменов.



Согласно заявлению, по первоначальным результатам на Единые национальные экзамены явилось около 93% абитуриентов, на конкурс студенческих грантов - 71% аппликантов. Участие в общем магистерском экзамене приняли 79%, а в экзамене для учителей - 84%. Также был единичный случай снятия с экзамена из-за попытки использования вспомогательного материала.



«Экзамены в этом году, считаю, прошли успешно, в этом заслуга каждого сотрудника, занятого в организации этого важнейшего процесса. Проверка работ уже началась. Публикация результатов начнется в начале августа с первичных результатов экзамена по грузинскому языку и литературе. По остальным предметам результаты будут объявлены поэтапно. Экзаменуемые смогут увидеть полученный балл и свою работу на сайте: online.naec.ge», - заявляет директор Национального центра оценок и экзаменов Нино Церетели.



Всего в 2024 году по всей Грузии было открыто 24 экзаменационных центра. На экзамены зарегистрировалось до 80 000 аппликантов, в том числе, на Единые национальные экзамены - более 47 000 абитуриентов; на конкурс студенческих грантов – более 3000 студентов; на общий магистерский экзамен зарегистрировались более 10 000 кандидатов, а в экзамене для учителей изъявили желание принять участие более 18 900 аппликантов.





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