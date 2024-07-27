

Мераб Двалишвили встретится с Шоном О’Мэлли в поединке за чемпионский пояс UFC

27.07.2024 11:52





Грузинский боец ​​Мераб Двалишвили проведет свой первый чемпионский бой в UFC 14 сентября, сообщил президент организации Дана Уайт.



По словам Уайта, Мераб Двалишвили встретится с действующим чемпионом в суперлёгком весе Шоном О’Мэлли в Лас-Вегасе, на уникальной арене «Сферо».



33-летний Двалишвили имеет победную серию из 10 боев в UFC. В трех последних боях он победил трех бывших чемпионов организации – Жозе Альдо, Петра Яна и Генри Сехудо.



Что касается О’Мэлли, то 29-летний американский спортсмен завоевал чемпионский пояс в суперлёгком весе 19 августа 2023 года, победив Алджамейна Стерлинга, и защитил его в поединке с Марлоном Вера в марте этого года.



В результате Мераб Двалишвили имеет шанс стать вторым грузинским бойцом, который завоюет титул чемпиона в самой престижной организации ММА – UFC. Напоминаем, что в феврале Илья Топурия стал чемпионом в полулегком весе.







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