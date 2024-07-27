Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Музыканты из Туркменистана примут участие в фестивале Цинандали в Грузии


27.07.2024   13:37


В состав туркменских участников входят инструменталисты Государственного симфонического оркестра Туркменистана, а также студенты консерватории, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Фестиваль пройдет в грузинском поместье Цинандали с 31 августа по 8 сентября.

В программе музыкального праздника одно из центральных мест традиционно занимает выступление молодежного оркестра, объединяющего музыкантов из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Турции, Украины и Туркменистана.

Наряду с оркестровыми программами шестой выпуск фестиваля Цинандали представит исключительные сольные концерты и концерты камерной музыки с ведущими мировыми музыкантами.

Фестиваль Цинандали - ежегодный музыкальный фестиваль, который проводится в поместье Цинандали, расположенном в селе Кахетинского региона Грузии. Поместье Цинандали является историческим местом и культурным центром. Фестиваль известен своей разнообразной программой, включающей классическую музыку, оперу, балет и современные постановки. В форуме принимают участие известные музыканты, оркестры и артисты со всего мира.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна