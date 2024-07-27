

Музыканты из Туркменистана примут участие в фестивале Цинандали в Грузии

27.07.2024 13:37





В состав туркменских участников входят инструменталисты Государственного симфонического оркестра Туркменистана, а также студенты консерватории, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».



Фестиваль пройдет в грузинском поместье Цинандали с 31 августа по 8 сентября.



В программе музыкального праздника одно из центральных мест традиционно занимает выступление молодежного оркестра, объединяющего музыкантов из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Турции, Украины и Туркменистана.



Наряду с оркестровыми программами шестой выпуск фестиваля Цинандали представит исключительные сольные концерты и концерты камерной музыки с ведущими мировыми музыкантами.



Фестиваль Цинандали - ежегодный музыкальный фестиваль, который проводится в поместье Цинандали, расположенном в селе Кахетинского региона Грузии. Поместье Цинандали является историческим местом и культурным центром. Фестиваль известен своей разнообразной программой, включающей классическую музыку, оперу, балет и современные постановки. В форуме принимают участие известные музыканты, оркестры и артисты со всего мира.





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