

Почти две трети граждан ЕС обеспокоены вопросами безопасности

27.07.2024 18:59





Согласно недавнему исследованию Европейской комиссии, почти две трети граждан ЕС обеспокоены вопросами безопасности.



Около 47% респондентов заявили, что они «довольно обеспокоены» безопасностью ЕС на будущие пять лет, а 17% заявили, что «очень обеспокоены».



«Ipsos» провела онлайн-опрос в период июнь-июль, в котором приняли участие около 25 тысяч граждан Евросоюза.



Согласно опросу, около 58% граждан ЕС по-прежнему с оптимизмом смотрят на будущее ЕС, а 37% настроены пессимистично.



Около 50% опрошенных считают самым большим вызовом для Евросоюза войну в Украине, а 41% респондентов — нелегальную миграцию.







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