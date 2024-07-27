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Салуквадзе повторила рекорд по числу участий в Олимпиадах
27.07.2024 19:52
Нино Салуквадзе, выступающая за сборную Грузии, приняла участие в десятых Олимпийских играх, повторив рекорд по этому показателю.
В субботу спортсменка приняла участие в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Париже. Ранее на десяти Олимпиадах выступал только канадский конник Иан Миллар, который в последний раз представлял свою страну на Играх в 2012 году.
Салуквадзе 55 лет, она выступает на Олимпийских играх непрерывно с 1988 года. Тогда на соревнованиях в Сеуле спортсменка представляла сборную СССР, одержав победу в стрельбе из пистолета с 25 м и завоевав серебряную медаль в стрельбе с дистанции 10 м. В 2008 году на Олимпиаде Пекине она стала обладательницей бронзовой награды в стрельбе с 10 м.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
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