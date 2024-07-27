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Грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили проиграл в поединке за бронзу


27.07.2024   21:38


Грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили проиграл испанцу Франсиско Гарригосу в поединке за бронзу в весовой категории до 60 кг.

В первой схватке Сардалашвили одолел Йама Вольчака из Израиля, но в четвертьфинале проиграл турку Салиху Йылдызу. В утешительном поединке он победил корейца Ким Вон Джина.

Георгию Сардалашвили 21 год, он уроженец Рустави. Он является действующим чемпионом мира, а эта Олимпиада – первая в его карьере.

«Банк Грузии» опубликовал клип, чтобы поддержать молодого спортсмена, который сегодня остался без медали. В ролике Сардалашвили напоминают его же слова: «Если сегодня успеха я не добился, я знаю, что добьюсь завтра».


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