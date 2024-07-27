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Саблист Сандро Базадзе выбыл из Олимпиады в в 1/8 финала
27.07.2024 21:40
Саблист Сандро Базадзе обидно проиграл египтянину Мохамеду Амеру в 1/8 финала и выбыл из Олимпиады.
30-летний Сандро – чемпион Игр в Лондоне, Рио и Токио. Он был реальным претендентом на медаль в Париже.
Федерация фехтования Грузии считает, что место имела судейская несправедливость. Они готовят жалобу на имя президента судейской комиссии Международной федерации фехтования.
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