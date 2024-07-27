Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саблист Сандро Базадзе выбыл из Олимпиады в в 1/8 финала


27.07.2024   21:40


Саблист Сандро Базадзе обидно проиграл египтянину Мохамеду Амеру в 1/8 финала и выбыл из Олимпиады.

30-летний Сандро – чемпион Игр в Лондоне, Рио и Токио. Он был реальным претендентом на медаль в Париже.

Федерация фехтования Грузии считает, что место имела судейская несправедливость. Они готовят жалобу на имя президента судейской комиссии Международной федерации фехтования.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна