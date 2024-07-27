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Федерация фехтования Грузии направила жалобу в Международную федерацию фехтования


27.07.2024   23:05


Федерация фехтования Грузии публикует заявление, в котором говорится, что, по мнению значительной части общественности, Сандро Базадзе предположительно стал жертвой нечестного судейства на Олимпиаде в Париже.

Соответственно, Федерация фехтования Грузии обратилась с письмом в адрес президента судейской комиссии Международной федерации фехтования.

В письме упоминаются все обстоятельства, при которых произошло предполагаемое нарушение в отношении Сандро Базадзе.

Напоминаем, что сегодня на Олимпийских играх Базадзе проиграл египетскому фехтовальщику Амеру со счетом 14:15 в 1/8 финала из-за сомнительного решения судей.


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