

Федерация фехтования Грузии направила жалобу в Международную федерацию фехтования

27.07.2024 23:05





Федерация фехтования Грузии публикует заявление, в котором говорится, что, по мнению значительной части общественности, Сандро Базадзе предположительно стал жертвой нечестного судейства на Олимпиаде в Париже.



Соответственно, Федерация фехтования Грузии обратилась с письмом в адрес президента судейской комиссии Международной федерации фехтования.



В письме упоминаются все обстоятельства, при которых произошло предполагаемое нарушение в отношении Сандро Базадзе.



Напоминаем, что сегодня на Олимпийских играх Базадзе проиграл египетскому фехтовальщику Амеру со счетом 14:15 в 1/8 финала из-за сомнительного решения судей.







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