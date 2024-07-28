

На западе Грузии обнаружен скелет ребенка, жившего около 10 000 лет назад

28.07.2024 11:57





Археологи обнаружили на западе Грузии скелет человека, жившего примерно 10 тысяч лет назад.



Уникальную находку сделали в пещере Бонди в Сачхерском муниципалитете. Курган с останками был обложен камнями, что, как говорят ученые, характерно для древнейших обрядов погребения.



По предварительным оценкам, скелет принадлежит ребенку в возрасте до 12 лет.



Пещеру Бонди исследовали в ходе экспедиции под руководством профессора Государственного университета Ильи Николоза Тушабрамишвили.



Окаменелости передали чиатурскому краеведческому музею. В ближайшее время ученые должны будут расшифровать ДНК, извлеченное из кости древнего человека. Генетические анализы проведут в зарубежных лабораториях. К исследованиям привлечены эксперты из Великобритании, США и Японии.



«Пока что мы не знаем точный возраст, но знаем, что он относится к периоду после наступления потепления», — сказал Тушабрамишвили журналистам Первого канала.



Анализы позволят пролить свет на историю ранней миграции и европейских протоцивилизаций.



Профессор предполагает, что подросток может оказаться «кузеном» Коте – так назвали мужчину, скелет которого в прошлом году археологи обнаружили в соседней пещере Котиа. Подтвержденный возраст останков – 9700 лет.



«Это западноевропейский геном, который представляет собой четыре генетические линии. Одна из четырех – с Южного Кавказа», — рассказал Тушабрамишвили в интервью «Рустави 2».



Пещера Бонди — уникальный археологический памятник. Тушабрамишвили открыл ее в 2007 году. С тех пор там было сделано множество важных находок – следы древнего мощного землетрясения, вулканический пепел, наскальные рисунки и древнейшая в мире нить, ей 32 тысячи лет.



Внутри пещеры – много метров осадочных слоев. Каждый представляет определенную точку геологического времени. До появления современных людей в пещере жили неандертальцы.



Бонди может рассказать, как последние неандертальцы взаимодействовали с представителями гомо сапиенс.



Источник: jnews

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