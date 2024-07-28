

Сандро Базадзе о фехтовании: это спорт, где уже много лет царит произвол

28.07.2024 15:03





Двукратный чемпион Европы, фехтовальщик Сандро Базадзе и специалисты по фехтованию считают его поражение на Олимпийских играх 2024 года в Париже «заслугой» некомпетентного решения судей. По этому поводу Сандро Базадзе опубликовал в соцсети эмоциональный пост, который предлагаем с небольшими сокращениями:



«Спасибо каждому грузину, мы сильная нация, вы поддерживали меня во время Олимпийских игр и сейчас стоите рядом со мной. Я люблю тебя, Грузия и грузинский народ. Я молюсь за тебя все время.



То, что произошло на Олимпиаде, было похоже на дежавю. Я везде это говорил, что если судейство будет порядочным, я обязательно выиграю Олимпиаду. Почему я это сказал и почему хочу на этом акцентировать внимание.



Это спорт, в котором на протяжении многих лет царят произвол и ужасы.



Они довели меня до того, что я почти возненавидел спорт, которым занимаюсь 17 лет. Больше половины жизни!



Я, Сандро Базадзе, несмотря на то, что на Олимпийских играх со мной много раз обошлись несправедливо, я, несмотря на трудности, стал спортсменом номер один, я не потерял веры и не потеряю ее никогда!



На Олимпиаде в Париже я стал свидетелем того, что справедливости здесь не существует.



Грузия – справедливая страна, и люблю её. Я хочу поблагодарить вас, я люблю каждого из вас. Стать олимпийским чемпионом было моей целью с первого дня, но мне не позволяют этого сделать…



Я не вру, у меня двое детей и я не хочу, чтобы у них был отец, который лжет.



Мераб Базадзе (тренер) герой — у нас была одна шпага и когда она сломалась, он тренировал нас ветками, отломанными от дерева. Нам нечего было надеть на ноги… Вот так я стал номером один в мире!



Я благодарен Богу за все что у меня есть, что я грузин, и я люблю каждого грузина, потому что мы настоящие люди. Спасибо вам, и я не сдамся, хотя я очень разочарован и в отчаянии.



Грузия самая лучшая страна. Удачи нам и успехов каждому грузину на Олимпийских играх!»







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