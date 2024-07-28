

Организаторы Олимпиады: В наши намерения никогда не входило проявление неуважения к какой-либо религиозной группе

28.07.2024 21:32





Организаторы Парижской Олимпиады принесли извинения после того, как одна из сцен церемонии открытия Игр под названием «Пир» с группой танцоров, сидящих за столом, вызвала недовольство публики. Об этом сообщает Reuters.



«У нас никогда не было намерения проявлять неуважение к какой-либо религиозной группе. Церемонией открытия мы постарались выразить толерантность. Мы считаем, что эта цель достигнута. Если люди восприняли это как оскорбление, нам искренне жаль», — заявила пресс-секретарь Парижской Олимпиады Анн Дескамп.



По словам художественного руководителя церемонии открытия Тома Жолли, оскорбление религии никогда не входило в его намерения.



«Мы хотели поговорить о разнообразии. Разнообразие означает быть вместе», — сказал Жолли.







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