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Более 40 тысяч абитуриентов сдали в Грузии Единые национальные экзамены


29.07.2024   14:57


В этом году на Единых национальных экзаменах в Грузии был зафиксирован только один случай использования шпаргалки.

Об этом сообщил Национальный центр экзаменов и оценок (NAEC). «Шпаргалка» в сообщении культурно обозначена как «вспомогательный материал». За попытку использования абитуриент был отстранен.

ЕНЭ завершились 26 июля, результаты будут публиковаться поэтапно в августе на сайте online.naec.ge.

В 2024 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов, явка в итоге составила около 93%.

Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо было успешно сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет «Общие навыки» абитуриенты сдавали только по требованию вуза.

В 2024 году 24 экзаменационных центра были открыты в Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Озургети, Кутаиси, Ахалцихе, Гори, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури.

Кроме абитуриентов, более 3 тысяч студентов выразили желание принять участие в конкурсе студенческих грантов, более 10 тысяч человек – на участие в общих экзаменах в магистратуру и 18,9 тысячи – на экзамен для учителей. На конкурс по получению студенческих грантов явка составила 71%, 79% приняли участие в общем экзамене в магистратуру, а 84% приняли участие в экзамене для учителей.


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